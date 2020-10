Britse kwaliteitskrant zet Luca Oyen en Schalke-Belg bij grootste talenten van 2003

Elk jaar publiceert de Britse kwaliteitskrant een lijst van de grootste talenten van de generatie die dat jaar 17 is of wordt. Nu was het dus de beurt aan generatie 2003 en daarin is plaats voor twee Belgen.

De top-60 van de grootste 17-jarige talenten is iets om jaarlijks naar uit te kijken bij The Guardian. In 2019 schopten Marco Kana (Anderlecht), Jérémy Doku (toen Anderlecht) en Hakim Luqman (nu Kortrijk) het tot de lijst en een jaar eerder was Nicolas Raskin (toen Gent, nu Standard) de enige Belgische vertegenwoordiger. Dit jaar behoren er opnieuw twee jonge Belgen tot de grootste talenten ter wereld volgens de Britse kwaliteitskrant. Luca Oyen en Ardy Mfundu. Oyen stak dit jaar zijn neus aan het venster bij KRC Genk en kwam in 7 van de 8 competitiematchen in actie. Ontslagen trainer Hannes Wolf had zelfs spijt dat hij het jonge talent niet sneller en meer durfde brengen. Mfundu speelde nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen en trok in 2018 naar Club Brugge om een jaar later zijn kans te wagen bij Schalke 04. Misschien kan de verdediger wel profiteren van de financiële en sportieve malaise bij Schalke en er zijn profdebuut maken.