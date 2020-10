Geweldig nieuws voor AC Milan met het oog op Milanese derby: Zlatan Ibrahimovic mag uit quarantaine

Na de interlandbreak staat in de Serie A de Milanese derby op het programma. Beide clubs hebben al te maken gekregen met het coronavirus, waardoor er enkele spelers niet bij zullen zijn, maar wie er wel bij is, is Zlatan Ibrahimovic.

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Radja Nainggolan besmet is met het coronavirus en dus de Milanese derby zal moeten missen tussen Inter en AC Milan. Wie er wel in de derby zal bij zijn, is Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse aanvaller heeft namelijk op sociale media laten weten dat hij uit quarantaine mag. Sei guarito!



Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020