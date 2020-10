Spanje wint zuinig met 1-0 van Zwitserland

Spanje heeft in de Nations League een zuinige overwinning geboekt tegen Zwitserland. Door die zege blijft Spanje leider in de groep en blijft Zwitserland met een puntje laatste.

Spanje kwam aan de start zonder Thiago maar met Mikel Merino, Sergio Busquets en Dani Olmo op het middenveld. In het openingskwartier krijgt Loris Benito een goede kans namens Zwitserland maar De Gea heeft een uitstekende parade in huis.

Na slecht uitvoetballen van Spanje kan Zwitserland niet profiteren, andersom wel. Sommer speelt Xhaka aan maar de bal komt niet volledig in de voet van de Arsenal-middenvelder. Hij glijdt dan ook nog eens uit waardoor er een Spaans been tussenzit. De bal wordt aangespeeld op gelegenheidsspits Oyarzabal die de 1-0 ruststand binnenwerkt.

In de tweede helft is er weinig groot doelgevaar behalve op het uur. Maar tot twee keer toe kan Oryazabal niet profiteren van slecht wegwerken bij Zwitserland achterin. In de slotfase brengt Zwitserland heel wat offensieve wissels tussen de lijnen zoals Liverpool-speler Shaqiri maar tot grote kansen komen ze niet meer. Spanje kan enigszins leven met een 1-0 overwinning en maakt ook niet al te veel aanstalten meer om de score uit te diepen.

Met 7 punten uit drie wedstrijden blijft Spanje aan de leiding staan van de groep. Duitsland heeft nu 5 punten, Oekraïne 3 en Zwitserland staat laatste met 1 schamel puntje.