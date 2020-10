Er is meer dan alleen de Rode Duivels in de Nations League: dit staat er allemaal op het programma

Niet enkel de Rode Duivels komen op zondag in actie in de Nations League. Neen, er zijn nog vele andere héél boeiende wedstrijden.

Zo spelen IJsland en Denemarken ook nog hun wedstrijd in de Nations League in de groep van de Rode Duivels om 20.45 uur.

Voor beide landen sowieso een absolute must om te winnen als ze nog ambities willen hebben in deze groep, maar ook mogelijk belangrijk om degradatie in de Nations League tegen te gaan.

Frankrijk - Portugal

En ook in andere groepen zijn er heel pittige duels. Het duel tussen Frankrijk en Portugal is belangrijk met oog op groepswinst.

Italië van zijn kant gaat op zoek in Polen naar een nieuwe overwinning om zo in de strijd met Nederland de bovenhand te halen en/of te houden.

