Zinho Vanheusden op weg naar de Serie A?

De zomermercato is nog maar net afgesloten en sommige waarnemers hebben het al over de volgende transferperiode in de zomer. De Gazzetto Dello Sport denkt dat de mogelijkheid bestaat dat Zinho Vanheusden volgend seizoen terugkeert naar de Serie A.

Is dit al het seizoen van de bevestiging voor Zinho Vanheusden bij Standard? De centrale verdediger had een heel mooi debuutjaar met De Rouches dat hem de kapiteinsband opleverde. Afgelopen week vierde hij met de Rode Duivels zijn eerste cap tegen Ivoorkust. Hij zorgt in ieder geval voor prestaties die ook in het oog springen bij Inter. Volgens de Gazzette dello Sport, zouden de Nerazzurri hem op het einde van het seizoen opnieuw willen wegplukken. Interesse hadden ze afgelopen zomer ook maar Standard zou een bod van 20 miljoen euro naast zich neergelegd hebben. Als Vanheusden zich zo verder blijft evolueren, zou hij weleens de aandacht van meerdere Europese topclubs kunnen vergaren. Al heeft Inter wel het voordeel dat ze een mogelijkheid tot heraankoop hebben afgedwongen toen ze Vanheusden naar Standard lieten gaan.





