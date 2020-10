Declan Rice geniet nog na van overwinning: "Gewonnen tegen één van de beste teams ter wereld"

Engeland heeft dankzij de zege tegen de Rode Duivels de leiding genomen in hun groep van de Nations League. Een deugddoende overwinning voor de Engelsen.

Met een groot aantal nieuwe spelers in vergelijking met 2018, testte Engeland zichzelf tegen België, en hoewel het niet altijd even goed was, toonden de mannen van Gareth Southgate doorzettingsvermogen en wisten ze uiteindelijk te winnen (2-1). "Dit is een grote stap voor ons. We wisten dat zij de nummer één van de wereld waren", zei Declan Rice aan Sky Sports.

"Als je international bent, wil je jezelf testen tegen de besten. Ze hadden spelers van wereldklasse op elke positie, ook al misten ze duidelijk enkele van hun beste spelers," voegde de middenvelder van West Ham United eraan toe. "Het was een geweldige test. We hebben geroeid met de riemen die we hadden. Ze hebben ons onder druk gezet, maar we hebben lef getoond. Dit is een grote overwinning voor ons. In grote toernooien staan we ook onder druk en zullen we ook de wil en de grinta moeten tonen om erdoorheen te komen."