Klassegebaar! Klopp krijgt brief van zenuwachtig jongetje en zijn antwoord is geweldig

De Duitse trainer kreeg namelijk een brief van de elfjarige Lewis Balfe. De knaap schreef Klopp aan om te zeggen dat hij bang en zenuwachtig was voor de eerste schooldag. De manager van Liverpool nam zijn tijd en kroop in zijn pen. Hieronder leest u Klopps antwoord.

"Ik zal beginnen met je een geheim te vertellen. Ik word ook zenuwachtig. Ik zou me zelfs zorgen maken moest dat niet zo zijn, want als ik nerveus word grijp ik die kans aan om die energie in iets positiefs om te zetten. Ik weet dat dat het voor een kerel van jouw leeftijd vreemd is om te denken dat de manager van Liverpool hetzelfde kan voelen als jou, maar dat is zeker het geval", begon Klopp zijn brief.

