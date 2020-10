QUIZ: Raad de elf Rode Duivels aan de hand van hun eerste en vorige profclub!

Geen beter moment dan deze interlandbreak om uw kennis over de Rode Duivels te testen. Wij geven u twee clubs (de eerste profclub en de club waar hij VOOR zijn huidige club aan de slag was) van een Rode Duivel en u geeft ons de ACHTERNAAM. Let op: we vragen alleen de achternaam.

Hoe goed is uw kennis over de nog actieve Rode Duivels? Test het in deze quiz! We vragen u elf ACHTERNAMEN van spelers die in een recent verleden het shirt van de Belgische nationale ploeg hebben gedragen. Ze hoeven daarom niet in de huidige selectie te zitten. Wij geven u de club waar de speler in kwestie zijn profdebuut maakte en de laatste club waar hij actief was VOOR hij bij zijn huidige club belandde. Een voorbeeld - Eerste club: Anderlecht Vorige club: Sampdoria

Dan is het antwoord: Praet. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN! Veel succes, De Redactie