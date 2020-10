Rel tussen Mourinho en Southgate toont aan dat Roberto Martinez zijn vedetten beter managet

De Rode Duivels weten sinds zondag weer wat verliezen is. In Wembley betaalden de Belgen enkele fouten cash uit. Moet de bondscoach zich nu zorgen maken? Helemaal niet! Enkele sterkhouders ontbraken en bij sommigen was dat een bewuste keuze.

Kevin De Bruyne kaartte het in het begin van deze interlandbreak al aan. De kalender staat overvol en voor de spelers van de grootste clubs is er nauwelijks nog tijd om de batterijen op te laden. Tegen Ivoorkust werden alle vedetten gespaard en ook tegen Engeland werden de risico’s tot een minimum beperkt.

Thibaut Courtois verliet de selectie om Real Madrid tevreden te houden, Jan Vertonghen was niet voldoende fit en keerde terug naar Benfica en toen Kevin De Bruyne iets voelde werd hij meteen naar de kant gehaald. Ook hij heeft de selectie intussen verlaten.

Het verlangen van de spelers naar wat rust was duidelijk en ook de werkgevers op clubniveau zien hun sterspelers liever niet opgebrand worden in een nevencompetitie. Het is dus logisch dat Roberto Martinez luistert naar de noden, maar dat is niet overal het geval.

Mourinho - Southgate - Kane

Zo brandt José Mourinho een dikke kaars dat de Engelse bondscoach Harry Kane aan de kant laat. De goalgetter en aanvoerder van Engeland heeft last aan het bovenbeen en de testen wezen uit dat het om spiervermoeidheid ging. Toch blijft Gareth Southgate hopen dat hij de vermoeide spieren van Kane in de strijd kan gooien tegen Denemarken, van bij de start zelfs. Tussen de twee interlandperiodes in speelde de spits acht wedstrijden bij Tottenham.

Roberto Martinez hoeft uiteraard niet slaafs te gehoorzamen aan alle wensen van de clubtrainers, maar de Spanjaard laat het gezond verstand zegevieren. Het heeft ook niet veel zin als zijn beste spelers met tegenzin en allerlei kwaaltjes die veredelde oefenduels moeten afwerken…