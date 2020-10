Cristiano Ronaldo keert in privéjet terug naar Italië, iedereen van Juventus in quarantaine na nieuw coronageval

Portugal moet het woensdagavond zonder Cristiano Ronaldo zien te klaren in de Nations League en ook Juventus kan een tijdje niet op haar wereldster rekenen. Hij testte positief op covid-19.

De Portugese voetbalfederatie maakte deze week bekend dat Cristiano Ronaldo besmet is met het coronavirus. Hij is al de derde Portugees uit de selectie die het longvirus heeft opgelopen.

CR7 is in quarantaine gedaan en gaat die in Turijn verder uitzitten. Hij keert met een privéjet terug naar Italië en het hangt van volgende testresultaten af hoe lang Ronaldo onbeschikbaar is voor de Italiaanse landskampioen.

Clash met Messi in gevaar?

De competitiematch tegen Crotone (17 oktober) komt nog te vroeg en ook de eerste groepsmatch in de Champions League, een verplaatsing naar Dynamo Kiev (20 oktober) wordt moeilijk.

Als Ronaldo in de loop van volgende week nog eens positief test komen de weedstrijden tegen Hellas Verona (Serie A, 25 oktober) en FC Barcelona (CL, 28 oktober) in het gedrang. De clash met Lionel Messi dus...

Iedereen in preventieve quarantaine

Ook Juve-speler Weston McKennie heeft inmiddels positief getest op het coronvirus. Alle trainers en spelers gaan nu in preventieve quarantaine tot iedereen zijn resultaten kent.