Ze bestaan toch nog! Juan Mata bedankt voor het grote geld en wil blijven vechten voor zijn plek bij Manchester United

Volgens het Spaanse SPORT zou Juan Mata enkele lucratieve aanbiedingen uit de MLS en Qatar naast zich neergelegd hebben.

De Spaanse middenvelder heeft bedankt voor enkele miljoenendeals in de VS of Qatar. Mata voelt zich nog niet klaar om nu al naar financieel interessante aanbiedingen te luisteren, want hij acht zichzelf nog goed genoeg om Manchester United van waarde te zijn.

Juan Mata komt bij Manchester United amper aan spelen toe en dient als vaste wisselspeler. De Spaanse middenvelder heeft bij de Engelse club nog een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Mata zou tussen de 16 en 20 miljoen euro kunnen verdienen in Qatar, maar het siert hem dat hij daarvoor bedankt. Al zal hij bij Manchester United ook niet onaardig verdienen.