Deze potentiële smaakmakers tekenden in 1B net voor of tijdens de interlandbreak

Na een onderbreking van bijna veertien dagen door de interlandbreak wordt er dit weekend weer gevoetbald op de Belgische velden. Ook in 1B. Sommige clubs trokken net voor (of zelfs na) het sluiten van de transfermarkt nog nieuwe spelers aan en kunnen dus mogelijk versterkt de competitie hervatten.

RWDM

Op deadline day haalde RWDM nog een voormalige goalgetter van 1B in huis. Leonardo kon onder meer door blessures zijn stempel niet drukken in 1A en wordt gehuurd van KAS Eupen. De spits liet zich al meteen gelden in de beker door in 45 minuten een hattrick te scoren.

Ook nieuw bij RWDM: Bryan Van Den Bogaert. Hij zat zonder club nadat hij met Westerlo geen akkoord vond over een nieuw contract. Hij kent de reeks dus goed en mocht zich net als Rocha wat inwerken tijdens de Croky Cup. De linksachter speelde 90 minuten.

Seraing

De competitieleider haalde na het sluiten van de markt nog een brok ervaring naar het Pairaystadion. Danijel Milicevic tekende een tweejarig contract bij de club uit het Luikse. De creatieve rechtspoot speelde meer dan 200 matchen in 1A en was betrokken bij meer dan 80 goals.

Lommel

In vergelijking met de vorige match kunnen de Limburgers liefst vier nieuwkomers opstellen. De 22-jarige doelman Daniel Grimshaw wordt gehuurd van Manchester City, net zoals de Ghanese wingers Mohammed Aminu en Thomas Agyepong (ex-Waasland-Beveren). Ook de Braziliaanse middenvelder Vinicius Souza (21) werd voor 2,5 miljoen naar de Gestelsedijk gehaald. Een gigantisch bedrag voor 1B!

Gedebuteerd, maar nog niet in de basis

Een poos voor het verstrijken van de transferdeadline verzekerden Deinze en Lierse Kempenzonen zich van de diensten van respectievelijk Seth De Witte en Fessou Placca. De twee spelers maakten hun debuut voor hun nieuwe club in het onderlinge duel op 4 oktober. Wie weet starten ze dit weekend ook als titularis bij hun nieuwe werkgever.