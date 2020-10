Binnenlandse deadline day in Engeland: 'West Ham wil nog deal van +30 miljoen euro sluiten'

Hoezo deadline day? Engelse clubs mogen sinds 6 oktober geen spelers meer halen uit het buitenland, maar binnen de landsgrenzen mag er over divisies heen nog wel getransfereerd worden. De deadline is 16 oktober en West Ham wil nog een laatste keer uithalen.

De Londense club is al een tijdje gecharmeerd door Said Benrahma. De Algerijnse flankaanvaller is aan zijn derde seizoen bezig in de Championship (tweede klasse) bij Brentford. In zijn eerste twee jaar liet hij 27 goals en 24 assists optekenen in competitieverband.

Geen wonder dus dat er interesse is uit de Premier League en volgens verschillende Engelse media beschikt West Ham United over de beste papieren om de 28-jarige winger in te lijven. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast, want met de deal, als die er effectief komt, zal 30 miljoen pond gemoeid zijn. Omgerekend naar euro: 33 miljoen.