Cristiano Ronaldo krijgt veeg uit de pan na overtreden coronaregels: "Niet zo arrogant zijn"

Cristiano Ronaldo testte positief op het coronavirus en mocht eigenlijk niet afreizen naar Portugal voor de interlands. Nu heeft de Italiaanse minister van Sport de Portugees op de korrel genomen.

"Het feit dat sommige voetballers bekend zijn, geeft hen niet het recht om arrogant te zijn, om geen respect te tonen tegenover de instanties of om te liegen. Meer zelfs, bekende personen hebben een verantwoordelijkheid, zij moeten nadenken en een voorbeeld zijn voor de anderen", aldus Vincenzo Spadafora.

"Maar ik wil het hier verder niet meer over hebben. Ik bevestig wat ik eerder al zei over het voortijdig vertrek van diverse spelers van Juventus naar hun respectievelijke nationale ploegen. Voor mij is de kous hiermee af en ik wens iedereen die besmet is een spoedig herstel toe."

Ronaldo diende de minister al van antwoord via Instagram. "Ik keerde terug uit Portugal met een medische vlucht en ik had met niemand anders contact. Alles verliep volgens de regels, wat er gezegd wordt, klopt niet. Een man die ik niet bij de naam ga noemen, zegt dat ik het protocol niet gevolgd heb. Maar dat klopt dus niet."