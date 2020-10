Hoe vergaat het de Belgen die voor een buitenlands avontuur kozen (doelmannen)? Titularissen in Cyprus en Championship

Deze zomer kozen flink wat Belgen voor een avontuur in het buitenland. Enkelen werden uitgeleend, anderen vertrokken op definitieve basis. De ene waagt zijn kans in een topcompetitie, de andere koos voor een kleinere competitie. Hoe vergaat het hen? Vandaag komen de doelmannen aan bod.

Als Jens Teunckens nog een keer in actie komt voor Larnaca dan heeft hij bij de Cypriotische club al evenveel in de basis gestart als in zijn Belgische carrière. De 22-jarige doelwachter stond in drie seizoenen Antwerp viermaal onder de lat. Nu zit hij aan drie optredens, net zoals zijn concurrent Toño.

Teunckens heeft zijn vaste stek in de selectie van de nationale U21. Hij trainde al een keer mee bij de Rode Duivels ter vervanging van afwezige doelmannen en tijdens de interlandbreak van oktober zakte hij mee af naar Wembley met de Belgische hoofdmacht. Een leerrijke ervaring!

Al na de eerste competitiewedstrijd, waarin hij niet foutloos was, kreeg Thomas Kaminski de rekening gepresenteerd van Jess Thorup. KAA Gent liet hem vertrekken en met Blackburn Rovers kwam er een verrassing uit de bus.

De 28-jarige keeper met een verleden bij Anderlecht en KV Kortrijk kreeg meteen het vertrouwen bij zijn nieuwe werkgever. In de laatste drie competitiematchen hield hij zelfs de nul.

Als beloning werd hij opgeroepen bij de nationale ploeg als vervanger van Hendrik Van Crombrugge.

Nadat Sporting Lokeren failliet ging moesten de doelmannen van op zoek naar een nieuwe club. Théo Defourny belandde bij Eupen, maar bij Davino Verhulst (32) duurde het wat langer vooraleer er iets concreet werd.

In september tekende hij bij Apollon Smyrnis, maar spelen voor de huidige nummer 9 in de Griekse eerste klasse. De club heeft nog enkele inhaalwedstrijden tegoed.