Vierdeprovincialer trekt aan alarmbel: "Vorig jaar al 30.000 euro verloren door corona en nu moet grootste inkomstenbron sluiten"

Het coronavirus slaat opnieuw toe in de voetbalwereld. De onmiddellijke sluiting van de horeca raakt ook de kantines van de voetbalclubs. En dat kan weleens de druppel zijn voor veel clubs uit de provinciale reeksen.

Kantine vormt helft van inkomsten

Zo blijkt ook als we de boekhouding van een vierdeprovincialer erbij nemen. "Elk jaar komt de helft van onze inkomsten vanuit de kantine. Dat is het kloppende hart van de club. Daar worden in de provinciale reeksen vriendschappen gesmeed en wordt aan teambuilding gedaan", klinkt het.

Dat de kantine nu moet sluiten, is de druppel voor vele clubs. Want dit is niet de eerste tegenslag voor de clubs, vorig jaar moesten ze ook al sluiten vanwege hetzelfde virus. "Net toen de jeugdtoernooien eraan kwamen", wordt er gezucht.

Vorig jaar al 30.000 euro verlies

"Dat heeft ervoor gezorgd dat er 30.000 euro door onze neus geboord werd. 30.000 euro die zeer welkom geweest zou zijn omdat we met wat verouderde faciliteiten zitten die vernieuwd moeten worden. Nu moeten we elke euro omdraaien om niet failliet te gaan", klinkt het.

"Een voetbalseizoen duurt een tiental maanden. Door een maand te sluiten, missen we dus al minstens 5% van onze totale inkomsten van een jaar terwijl onze vaste kosten wel dezelfde blijven. Bovendien is het moeilijker om sponsoring te verkrijgen. Dat doen we vooral bij de lokale handelaars maar zij zitten zelf met de handen in hun haren door de coronacrisis. Dus die inkomsten vallen ook al weg."

Optelsom is de dooddoener

"Daar komt nog eens bij dat andere evenementen zoals een mosselsouper ook niet door kunnen gaan. Het lijkt niet veel, maar de optelsom van dat alles zorgt er wel voor dat je uiteindelijk amper nog inkomsten hebt. De kantine, de lidgelden en de sponsoring zijn de drie grootste bronnen van inkomsten voor een club zoals de onze. Maar in twee van die drie dingen wordt serieus geknipt."

"Als het nog even zo doorgaat, zitten we echt in het rood. En ik denk niet dat we de enige club zijn uit provinciale bij wie het water nu aan de lippen staat", besluit men.