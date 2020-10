📷 Is de strijd voor de topschutterstitel in 1B al voorbij? Georges Mikautadze heeft al een enorme voorsprong uitgebouwd

We zijn nog maar 7 speeldagen ver in 1B, maar toch lijkt de strijd voor de topschutterstitel al voorbij. Georges Mikautadze, de aanvaller van RFC Seraing, heeft namelijk al 10 doelpunten meer gescoord dan de nummer 2 in het klassement.

Georges Mikautadze is aan een indrukwekkende periode bezig en de statistieken bevestigen de geweldige start van de aanvaller. In de eerste 7 wedstrijden kon Mikautadze namelijk al 14 keer scoren voor RFC Seraing. Daarmee doet hij al 10 doelpunten beter dan de eerste achtervolgers, want Yvan Yagan en Dante Vanzeir volgen samen op de tweede plaats met 4 doelpunten. De strijd om de topschutterstitel lijkt dus al voorbij in 1B. ⚽️ Pro Scorer - Pro Assist - Clean Sheet ⚽️



