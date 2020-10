De kogel is door de kerk: opnieuw geen toeschouwers meer in onze stadions

Nu het coronavirus opnieuw volop woedt in het land kan zelfs Koning Voetbal niet ontsnappen aan de draconische maatregelen die de overheid oplegt om het virus in te dijken.

Bereid u maar opnieuw voor op lege tribunes. Om gezondheidsredenen weert het Overlegcomité alle bezoekers aan onze stadions, te starten vanaf dit weekend. Gisteren werd nog even gehoopt op een halvering van het aantal toegelaten fans per compartiment, maar dat werd dus een njet.

Het is een zware dobber voor onze profclubs, want zo verliezen ze toch opnieuw een substantieel deel aan inkomsten. Anderlecht had zelfs een protocol opgemaakt waarin het van 6000 naar 3700 bezoekers ging, maar dat mag nu naar de prullenmand.

Besmettingen

Het valt zeer te betwijfelen of alle wedstrijden dit weekend kunnen doorgaan. Zo heeft Waasland-Beveren te kampen met maar liefst 17 besmettingen, Moeskroen heeft er 12. Beide clubs vragen normaal gezien uitstel voor hun wedstrijden tegen respectievelijk Charleroi en Cercle.