Heeft Ardon Jashari zichzelf in de voet geschoten? Dit is waarom AC Milan niet plankgas gaat voor transfer

Ardon Jashari is nog steeds een speler van Club Brugge. De 22-jarige Zwitser is al eventjes rond met AC Milan. Maar waarom gaan de Italianen niet plankgas?

De kaarten liggen al eventjes op tafel. AC Milan heeft een persoonlijk akkoord met Ardon Jashari. Hij kan in San Siro een contract voor vijf seizoenen tekenen een een jaarloon van drie miljoen euro opstrijken.

I Rossoneri zijn dan weer bereid om ruim 32 miljoen euro te betalen voor Jashari. En daar wringt het schoentje: Club Brugge wil op het einde van de rit - dus inclusief haalbare bonussen - veertig miljoen euro op de rekening zien verschijnen.

Waarom wil AC Milan niet plankgas gaan voor Ardon Jashari?

Milan weigert het bod te verhogen. En dus stelt zich de vraag: waarom gaan de Italianen niet plankgas? Wat maken enkele extra miljoenen uit mits een bonussensysteem en dus een verzekerde succestransfer?

Het antwoord is simpel: Jashari heeft zichzelf eveneens in de voet geschoten. De middenvelder schreeuwde de voorbije weken van de daken dat Milan de enige optie is.

Heeft Ardon Jashari zichzelf in de voet geschoten?

De 22-jarige Zwitser weigerde inmiddels al voorstellen van West Ham en Nottingham Forest. Tussendoor sterkt het Milan dat de speler zich nog steeds niet opnieuw heeft aangemeld in Brugge.

Wat als het toch niet tot een transfer komt? Dan lijkt Jashari met een groter probleem te zitten. Pikt de blauw-zwarte spelersgroep zijn terugkeer in de kleedkamer? Wordt ongetwijfeld vervolgd.