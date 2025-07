Renard praat over de begeerde ervaren centrale verdediger én over Simic: "Geen champagne verkopen voor een fles Sprite"

Besnik Hasi gaf al aan dat hij tevreden is met de versterkingen die Olivier Renard naar RSC Anderlecht heeft gehaald. De coach van paars-wit wil echter nog een ervaren centrale verdediger naar Brussel halen. De sportief directeur reageert.

"Ik begrijp de vraag van Besnik Hasi", aldus Olivier Renard in Het Laatste Nieuws. "Maar alles zal afhangen van de financiën, het profiel, de timing en de beschikbaarheid."

Renard wil Hasi dus geen loze beloftes doen. "Ik gooi alle parameters in een shaker en nadien moet blijken of het een lekkere cocktail is." (lacht)

"Vorig seizoen was er een goed team", gaat Renard verder. "Maar we misten balans. Er waren te weinig centrale verdedigers en te veel middenvelders met eenzelfde profiel."

Anderlecht wil er dan ook alles aan doen om Jan-Carlo Simic te houden. "Er is veel interesse voor hem, maar hij moet nog groeien. En dat beseft hij zelf ook."

"We zullen luisteren als er een grote club wil praten", besluit Renard. "Maar spelers die een fles champagne waard zijn gaan we niet verkopen voor de prijs van een fles Sprite."