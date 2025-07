'Feyenoord klopt na mislopen Meijer aan bij ... andere Belgische club voor linksachter'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Feyenoord Rotterdam hadden ze een paar weken geleden de handtekening van Bjorn Meijer van Club Brugge bijna beet. De deal ging uiteindelijk niet door, omdat volgens de Nederlanders de linksachter niet meteen inzetbaar zou zijn.

Feyenoord zag uiteindelijk af van de miljoenentransfer van Bjorn Meijer en verlegde de blik. Daarbij zijn ze nu volgens Nederlandse bronnen opnieuw uitgekomen in de Belgische competitie.

Jordan Bos van KVC Westerlo zou namelijk nadrukkelijk op de radar staan van de Rotterdammers. En ze willen dus ook snel een deal sluiten met De Kemphanen met oog op de Europese wedstrijden die in het verschiet liggen.

Jordan Bos is helemaal terug van blessure en speelde al in een oefenwedstrijd tegen Lierse eind juni. Vorig seizoen was hij ondanks een paar blessures toch nog goed voor negentien wedstrijden voor Westerlo.

Hoeveel moet Jordan Bos opleveren voor KVC Westerlo?

De marktwaarde van Bos wordt momenteel geschat op meer dan twee miljoen euro, maar Westerlo wil meer en mikt op een bedrag tot vier miljoen en meer om hem te laten vertrekken.

Ook Slavia Praag toonde een paar maanden geleden al eens interesse in de speler, waardoor het opbod voor de Australiër mogelijk zeker verder kan gaan de komende dagen of weken. Mogelijk pakt Westerlo zo de jackpot, met 'dank aan' Club Brugge.