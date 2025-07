Belgische spits is glashelder over transfer: "Wil voor langere periode mijn stempel drukken"

Na een jaartje bij Willem II is Kyan Vaesen terug bij KVC Westerlo. En deze keer lijkt de spits klaar om de handschoen op te nemen. Van een nieuwe uitleenbeurt of vertrek is geen sprake meer, zoveel is duidelijk.

Er wordt nog steeds enorm getrokken aan de mouw van Matija Frigan van KVC Westerlo. En dus lijkt het stilaan tijd om na te denken over wie hem dan moet vervangen in de spits.

Kyan Vaesen wil blijven bij Westerlo

Daarbij is de pas aangetrokken Nacho Ferri de eerste naam waar aan wordt gedacht, maar bij De Kemphanen is er nog een speler die zich wel laten zien: Kyan Vaesen.

De 24-jarige aanvaller werd vorig seizoen uitgeleend aan Willem II. In Tilburg liet hij van zich spreken met zes goals en vier assists in 32 wedstrijden over alle competities heen.

Wat denkt coach Charaï ervan?

Nu is hij echter terug in Westerlo en van een nieuwe transfer is geen sprake. De aanvaller wil zich laten zien bij zijn team. “Er is interesse geweest, maar mijn hoofd staat daar nu niet naar. Ik ben blij om terug in Westerlo te zijn en wil mijn kwaliteiten hier tonen. Ik wil eens voor een langere periode mijn stempel drukken."

Ook coach Charaï ziet het in Gazet van Antwerpen zitten met Vaesen: "Kyan is een spits die het in de omschakeling van zijn snelheid moet hebben. Ik ben tevreden met zijn instelling. Met zijn profiel gaan we hem dit seizoen zeker kunnen gebruiken."