De twee promovendi hebben zich compleet anders voorbereid: zijn La Louvière en Zulte Waregem er klaar voor?

De voorbereiding van de gepromoveerde clubs in 1A is altijd interessant om te volgen, en deze is op een vrij verschillende manier verlopen in La Louvière en Waregem. Paradoxaal genoeg lijken de kampioenen minder goed voorbereid te zijn dan de tweede. Of toch niet?

Transfers: RAAL veel "aanvallender" dan Zulte Waregem Zulte Waregem mag dan wel meer middelen hebben dan RAAL, en vooral een van zijn steunpilaren (Pape Bemba Diop) voor 7,5 miljoen euro hebben verkocht, de Vlaamse club is desondanks niet erg actief geweest op de transfermarkt. Buiten het lichten van aankoopopties bij Tobias Hedl, die sinds januari uitgeleend was, en Wilguens Paugain, heeft Zulte slechts 4 spelers aangetrokken, waarvan er 2 lijken te beginnen als basisspelers (Genk-talent Thomas Claes en Lokeren-doelman Brent Gabriël). Dus geen echte 'game changers' of grote moves voorlopig, al lijkt Niels Leroy wel nog op een en ander te broeden. Aan de andere kant heeft RAAL bijna geen geld uitgegeven... maar heeft deze zomer wel acht transfers gerealiseerd, voornamelijk afkomstig uit Frankrijk of de jeugdteams van andere clubs in de Jupiler Pro League - en daarbij komt ook nog eens het lichten van de aankoopoptie van Mouhamed Belkheir. Van met name Alexis Beka Beka wordt veel verwacht, door Frédéric Taquin aangewezen als de speler die velen zou kunnen verrassen. Zoals bekend, heeft de Fransman een moeilijke periode achter de rug en een tragische gebeurtenis meegemaakt waarbij hij bijna zijn leven verloor. Dit zou nu al een van de opmerkelijke verhalen van het seizoen 2025-2026 kunnen worden. Wisselende resultaten voor zowel RAAL als Zulte Wat betreft de resultaten uit de oefenwedstrijden heeft RAAL wat tijd nodig gehad om op gang te komen en zou waarschijnlijk graag meer spektakel hebben geboden tijdens de opening van de Easi Arena, maar het heeft nog geen echt zwakke prestatie geleverd. De Wolven hebben het alleen opgenomen tegen teams van redelijk niveau, waarbij ze het enige amateurelftal dat ze troffen versloegen (2-4 tegen RUTB) en nooit echt werden weggespeeld - ook al versloegen ze noch Mechelen (1-0) noch Gent (1-1). Wat brengt het nieuwe seizoen? Zulte Waregem daarentegen heeft een meer bewogen voorbereiding gehad: er waren prestigieuze overwinningen (tegen AZ Alkmaar, AEK Athene, Antwerp) maar ook teleurstellingen, zoals het gelijkspel tegen Olympic en vooral, recentelijk, een pak slaag tegen Stade de Reims (5-2). In werkelijkheid heeft Zulte een zwaar en moeilijk programma gehandhaafd en redelijk goed doorstaan... maar dat laatste resultaat doet pijn. Dus, welke van de twee gepromoveerde teams is het best voorbereid om aan het seizoen te beginnen? Het is moeilijk te zeggen: qua selectie heeft RAAL een voorsprong, en niet zo'n kleintje. Maar de Wolven hebben nog twee oefenwedstrijden op het programma staan en zullen op zoek zijn naar een referentieresultaat, terwijl Zulte al de kastanjes uit het vuur heeft gehaald ...