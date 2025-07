📷 "Mensen zullen oordelen": Arthur Theate keert terug naar de training... met een wel erg opvallende look

Als de Belgische clubs al een tijdje aan het trainen zijn, geldt dat nog niet voor alle competities die later beginnen. Bij Eintracht Frankfurt is de kern gisteren samengekomen en daar waren ze verrast ... door de nieuwe look van Arthur Theate.

Zeer dicht bij het tekenen in Saoedi-Arabië afgelopen zomer, begint Arthur Theate uiteindelijk aan zijn tweede seizoen bij Eintracht Frankfurt, dat hem definitief heeft overgeheveld voor dertien miljoen euro in februari.

In Duitsland is de Luikenaar een referentie geworden op zijn positie. Hij behoort nu tot de beste verdedigers in de Bundesliga. Bekend om zijn grinta op het veld, was Theate van ver te herkennen aan zijn lange krullende manen.

Terug van vakantie

We moeten nu in het verleden praten: Arthur Theate verscheen op de training met een nieuwe look. Zonder te spreken van een haarrevolutie, draagt de Rode Duivel nu lange vlechten, met veel minder volume.

"Mensen zullen oordelen", grapte hij op zijn Tiktok-account, voordat hij zijn nieuwe look op zijn andere sociale media-accounts liet zien.

Arthur Theate is nu gefocust op het nieuwe seizoen. Eintracht zal proberen de mooie derde plaats van twee maanden geleden te bevestigen onder leiding van coach Dino Toppmöller.