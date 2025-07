Een transfer of een... contractverlenging? Zo liggen de kaarten in het dossier van Kasper Dolberg momenteel op tafel

RSC Anderlecht bereidt zich momenteel voor op de (héél belangrijke) start van het seizoen. Besnik Hasi kan momenteel nog steeds een beroep doen op Kasper Dolberg. Maar zal dat zo blijven?

Olivier Renard heeft nog steeds het plan opgevat om deze mercato minstens één uitgaande transfer van meer dan tien miljoen euro te verwezenlijken. Het kransje spelers dat daarvoor in aanmerking komt is beperkt.

Eén van die sterkhouders is Kasper Dolberg. De 27-jarige spits werd al aan clubs uit Engeland, Italië en Turkije gelinkt. Volgens onze informatie liep er tot op heden nog geen enkel telefoontje voor hem binnen.

Wat kost een transfer van Kasper Dolberg?

Geïnteresseerde clubs kennen dan ook de eisen van Anderlecht. Transfermarkt schat de marktwaarde van Dolberg op dertien miljoen euro. Renard mikt dan weer op minstens vijftien miljoen euro.

Daarbovenop is Dolberg zelf geen vragende partij om Brussel te verlaten. De 27-jarige Deen heeft na omzwervingen in Spanje, Frankrijk en Duitsland eindelijk stabiliteit gevonden voor zichzelf én voor zijn gezin.

Kasper Dolberg is niet te koop

Meer zelfs: een contractverlenging - de huidige overeenkomst loopt tot medio 2027 - is op dit moment niet uitgesloten. Al zal Anderlecht de 55-voudig Deens international dan wel loon naar werken moeten geven…

"Er wordt veel geschreven over Dolberg", is de reactie van Olivier Renard in Het Laatste Nieuws veelzeggend. "Maar hij is niet te koop. Hij heeft die klasse die je met Anderlecht associeert."