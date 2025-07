Biglia wikt en weegt zijn woorden niét: "Het is ondenkbaar dat Anderlecht niet zal meedoen voor de prijzen"

Lucas Biglia draagt opnieuw aan paars-wit plunje. Eén van dé kerntaken van de voormalige sterkhouder en aanvoerder van RSC Anderlecht is de winnaarsmentaliteit opnieuw aanscherpen.

"Ik ben RSC Anderlecht de voorbije jaren blijven volgen", valt Lucas Biglia met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Het deed me pijn om te club te zien afglijden. Al zie ik wel dat we op de juiste weg zijn."

Biglia schuwt de grote woorden dan ook niet. "Het is ondenkbaar dat we niet zullen meedoen voor de prijzen. Ik ben nu al aangenaam verrast door het niveau dat we in de voorbereiding halen."

"Er is zeker en vast kwaliteit", is Biglia op dreef. "De ervaren spelers zoals Kasper Dolberg, Thorgan Hazard en Colin Coosemans moeten de jongeren helpen om de juiste mentaliteit in de hoofden te slijpen."

De Argentijn weet natuurlijk héél goed waarover hij spreekt. Op het veld was hij destijds één van die aanjagers. "Daar moet je dagelijks mee bezig zijn. Winnen moét opnieuw normaal worden en Anderlecht moét opnieuw prijzen winnen."

"Spelers moeten opnieuw plezier en vreugde uitstralen op het veld", besluit Biglia. "Enkel op die manier kan je gelatenheid uitsluiten. Maar nogmaals: we zijn op de goede weg."