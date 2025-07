Hij zou er niét de eerste keuze geweest zijn: 'Kasper Dolberg haalt zijn neus op voor transfer naar Engelse grootmacht'

Kasper Dolberg is momenteel nog steeds een speler van RSC Anderlecht. Het lijkt er zelfs sterk op dat dat zo zal blijven. Ondanks de interesse van een absolute grootmacht.

We schreven eerder al dat de kans groter is dat Kasper Dolberg een nieuw contract zal tekenen bij RSC Anderlecht dan dat de Deen een transfer zal maken. Beide partijen zijn immers gelukkig getrouwd.

Is er interesse? Enkele Italiaanse en Turkse clubs snuffelden aan de 27-jarige Deen. En volgens de Engelse media startte Manchester United informele gesprekken op met (de entourage van) Dolberg.

Hoe concreet is de interesse van Manchester United in Dolberg?

Een concreet voorstel is er echter niet uitgekomen. Dolberg zelf heeft niet meteen trek in een avontuur - ondanks de nog steeds klinkende naam van The Red Devils - op Old Trafford.

Dolberg en zijn gezin hebben in Brussel rust gevonden na enkele woelige jaren. De 55-voudig Deens international wil zijn neus dan ook niet in een Brits wespennest steken.

Niét de eerste keuze op Old Trafford

Bovendien was Manchester United héél duidelijk: Dolberg zou niet de eerste keuze zijn van Ruben Amorim, maar worden gezien als versterking in de breedte. En daar heeft de spits al helemaal geen zin in.