Madrileense kleedkamer staat op rand van implosie: 'Vinicius is jaloers op superster én eist dezelfde voorwaarden'

De kleedkamer van Real Madrid dreigt in staat van oorlog te vervallen. Vooral Vinicius Junior en Kylian Mbappé kunnen niet meer door één deur.

Of beter gezegd: Vinicius Junior heeft het gehad met de voorkeursbehandeling die Kylian Mbappé krijgt van Florentino Perez en de zijnen. Het kan er zelfs voor zorgen dat de Braziliaan zijn conclusies zal trekken.

Real Madrid probeert al maandenlang het contract van Vini - de huidige overeenkomst loopt medio 2027 af - open te breken. De Goddelijke Kanarie ging al meermaals akkoord, maar kwam uiteindelijk telkens met nieuwe eisen op de proppen.

Wat is er aan de hand in de kleedkamer van Real Madrid?

El Chiringuito weet dat Vinicius zich ergert aan de voorkeursbehandeling van Mbappé. Met andere woorden: de Braziliaan wil (minstens) eenzelfde loon én dezelfde extrasportieve voorwaarden als de Fransman.

Enig probleem: Vini is dan wel één van de sterkhouders van Real Madrid, maar ook in de bestuurskamer wordt Mbappé als dé echte ster gezien. Perez wil dan ook niet meegaan in de eisen van de Braziliaan.

Chaotische peutertuin

Het zorgt ervoor dat ook de kleedkamer van De Koninklijke inmiddels in twee kampen verdeeld is. Het zorgt ervoor dat de eerste weken van Xabi Alonso in Madrid alvast chaotisch verliepen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...