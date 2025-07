Anderlecht-jeugdproduct voor het jaar van de doorbraak als titularis: Besnik Hasi lijkt niet om hem heen te kunnen

Tristan Degreef begint aan een cruciaal seizoen bij Anderlecht. De 19-jarige winger heeft altijd al over veel talent beschikt, maar echt helemaal doorbreken bij de A-kern is hem nog niet gelukt. Dat zou nu kunnen veranderen.

Technisch steekt Degreef ver boven het gemiddelde uit. Zijn balcontrole, dribbels en gevoel voor ruimte zijn uitzonderlijk, zeker voor zijn leeftijd. In de voorbereiding viel op dat hij meer rendement haalt uit zijn acties dan voorheen. Hij speelt met meer overtuiging.

Productie vanop de flanken moet hoger

Dat is ook wat Hasi van zijn wingers verwacht: ze moeten meer beslissend worden. Vorig seizoen kwamen er 22 goals van wingers, waaronder nog vijf van Anders Dreyer en vier van zowel Francis Amuzu en Samuel Edozie. Die zijn allemaal weg, dus de productie van de rest lag ver onder de verwachtingen.

Vooral van Degreef mag er als hij meer speeltijd krijgt, meer verwacht worden. Hij heeft na Kasper Dolberg blijkbaar de beste afwerking van de hele kern, maar trapt niet genoeg op doel. Besnik Hasi heeft hem daarop gewezen tijdens de voorbereiding.

De concurrentie op zijn positie is stevig, met Thorgan Hazard, Nilson Angulo, César Huerta en Ibrahim Kanaté. Maar Degreef lijkt dichter dan ooit bij speelminuten. Hij dwingt kansen af door zijn lef en creativiteit op training en in oefenwedstrijden.

Perfect voor wat Hasi verwacht

Hasi is niet blind voor de progressie van Degreef. Hij ziet in hem een flankspeler die het verschil kan maken in één-tegen-éénsituaties, iets wat Anderlecht de voorbije seizoenen vaak miste. Ook zijn werk zonder bal is verbeterd.

Het is vooral de regelmaat die nu het verschil moet maken. Talent is er genoeg, maar Degreef moet week na week kunnen tonen dat hij een vaste waarde kan zijn. Die stap lijkt hij stilaan te zetten.

Met een coach die jonge spelers durft brengen en een systeem dat dribbelvaardige wingers vraagt, ligt er een unieke kans. Als Degreef zijn groei doortrekt, zou hij wel eens hoger in de pikorde kunnen eindigen dan sommigen nu verwachten.