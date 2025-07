Sterk bezig! Dender wurmt Nigeriaans international (20) los bij Premier League-club

FCV Dender gaat zich versterken met een opvallende naam. De Oost-Vlalingen huren de 20-jarige Benjamin Fredrick van het Engelse Brentford. Het is een directe wensvervulling van coach Vincent Euvrard, die al langer aandrong op defensieve versterking voor het komende seizoen.

Fredrick is een Nigeriaans jeugdinternational en werd vorig seizoen uitgeroepen tot U21 Player of the Season bij Brentford. Hij maakte indruk bij de beloften en werd zelfs twee keer opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste elftal. De centrale verdediger krijgt nu bij Dender de kans om op het hoogste Belgische niveau door te breken.

De jonge verdediger stond ook op het veld tijdens de Unity Cup in Londen, waar hij met Nigeria onder meer won van Jamaica. Zijn sterke prestaties in dat toernooi en bij Brentford maakten hem een gewilde huurling, maar Dender haalde uiteindelijk het laken naar zich toe.

Fredrick staat bekend om zijn atletisch vermogen, sterk positiespel en kalmte aan de bal. Eigenschappen waar Euvrard op zat te wachten om zijn ploeg sterker en stabieler te maken in de rug. Met deze komst krijgt de coach niet alleen versterking, maar meteen een potentiële sleutelspeler.

FCV Dender promoveerde vorig seizoen naar de Jupiler Pro League en weet dat het zich moet versterken om zich te handhaven. De komst van Fredrick toont dat de club serieus werk maakt van die ambitie.

Voor Fredrick is dit een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Bij Brentford zat een doorbraak in de Premier League er nog niet meteen in, maar in België krijgt hij de kans om wekelijks te spelen en zichzelf in de vitrine te zetten.