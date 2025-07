Ashimeru moet naar RSCA Futures, maar: 'Dit héél duidelijke signaal wil Renard echt geven aan de Ghanees'

Majeed Ashimeru is niet langer welkom in de kleedkamer van RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen heeft de Ghanese middenvelder een héél duidelijk signaal gegeven.

Wat als… Majeed Ashimeru niet zo waanzinnig blessuregevoelig was geweest? Die vraag stelde Jesper Fredberg zich exact één jaar geleden ook al. De 27-jarige middenvelder kreeg een nieuw contract tot medio 2027.

Om op de vraag te antwoorden: een fitte Ashimeru had al lang niet meer bij Anderlecht gespeeld. De negenvoudig Ghanees international zorgt voor diepgang, dynamiek en onvoorspelbaarheid.

Wat als...?

Anderlecht haalde Eric Llansana op die rol op het middenveld te vervullen. We schreven niet voor niets dat de Nederlander met Spaanse roots hét ontbrekende puzzelstuk op het paars-witte middenveld is.

Anderlecht liet Ashimeru vandaag weten dat hij zich vanaf nu bij de RSCA Futures dient te melden. Olivier Renard wil op die manier een héél duidelijk signaal geven aan de middenvelder.

Héél duidelijk signaal

Renard had een akkoord met Alanyaspor over de transfer van Ashimeru. Meer zelfs: Anderlecht ging nog een bescheiden transfersom vangen én was op die manier af van het loon van de Ghanees.

Ashimeru weigerde zonder verpinken het Turkse aanbod. En dat neemt Renard hem ergens wél kwalijk. Want nogmaals: een fitte Ashimeru is altijd één van de sterkhouders bij Anderlecht.