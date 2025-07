🎥 Met verwijzing naar Maradona en onder goedkeurend oog van Lukaku én Defour: KDB is nu al god in Napoli

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne is al eventjes een speler van Napoli, maar vandaag begint hij écht aan zijn avontuur in Napels. De eerste beelden van de Rode Duivel op het trainingscentrum gaan ondertussen al viraal.

Een grootheid in het Europese voetbal is eindelijk aan het woord in de Serie A. Meer dan een maand na de afronding van zijn transfer, heeft Kevin De Bruyne vandaag zijn eerste uren doorgebracht op het trainingscomplex van Napoli.

Terwijl er opwinding was over de komst van Noa Lang, hadden de Tifosi hun ogen gericht op de eerste beelden van KDB in het Napoli-shirt. Sommigen konden het nog steeds niet geloven.

🇮🇹🏃‍♂️| Kevin De Bruyne is terug in actie, dit keer aan de zijde van Napoli 💪



(@sscnapoli) pic.twitter.com/cLr7MQq6Zh — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) 15 juli 2025

Ontvangen met een glimlach door Antonio Conte en zijn staf, heeft De Bruyne de traditionele fysieke tests ondergaan, gehuld in het nummer tien van niemand minder dan Diego Maradona.

In goed gezelschap

De Limburger is niet alleen in het onbekende beland: hij vindt Romelu Lukaku, zijn eeuwige maatje van bij de Rode Duivels, terug en wordt omringd door zijn dierbaren. En dat is niet alles: Steven Defour is ook meegekomen.

De voormalige middenvelder is een goede vriend van De Bruyne. Beide families gaan vaak samen op vakantie. Defour is dus aanwezig om zijn voormalige ploeggenoot in het nationale team te begeleiden bij zijn eerste stappen bij Napoli.