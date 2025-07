'Gent gaat zware concurrentie aan voor jeugdproduct Chelsea én Barcelona'

De Nederlands-Congolese centrale verdediger Xavier Tshimanga Kamaluba Ntite Mukendi Mpoyi Mbuyamba - Xavier Mbuyamba voor de vrienden - lijkt op weg naar een nieuwe stap in zijn carrière.

De 23-jarige boomlange speler was afgelopen seizoen actief voor Volendam en ligt daar nog tot juni 2026 onder contract. Tot dusver wil hij niet bijtekenen, waardoor een transfer deze zomer tot de mogelijkheden ligt.

In het verleden was Mbuyamba actief bij de jeugd van MVV Maastricht, Barcelona en Chelsea. Sinds 2022 speelt hij bij Volendam, waarin hij een vaste waarde is geworden achterin.

🚨🇳🇱 Volendam defender Xavier Mbuyamba, on the radar of Rangers and Gent.



Volendam have opened the door to a sale of former Chelsea defender with €500k price tag after he refused to extend his current contract. English clubs keen as well. pic.twitter.com/7VJ1xiv9UY