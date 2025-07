'Gent handelt snel en aast op centrale verdediger uit bijzondere hoek'

KAA Gent wil zich deze zomer flink gaan versterken om er in de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League opnieuw te staan. Een nieuwe miskleun zoals vorig jaar moet absoluut vermeden worden. Nu lijken ze beet te hebben.

Terwijl Archie Brown vertrekt en ook over andere verdedigers nog geen zekerheid is over een al dan niet verlengd verblijf, is er wel bijna witte rook aan inkomende zijde over een centrale verdediger.

Hatim Essaouabi zou volgens Botola News op weg zijn naar de Planet Group Arena. De 24-jarige centrale verdediger zou overkomen van AS FAR Rabat en een meerjarig contract kunnen tekenen in Gent.

Op weg naar Gent?

AS FAR Rabat is de opleidingsclub van Essaouabi, die er in 2019 bij de B-kern werd gehaald en daarna zelfs in de A-kern terecht kwam. In 2022 werd hij zes maanden uitgeleend aan Casablanca, verder is hij Rabat altijd trouw gebleven.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 !



Hatim Essaouabi s'engage avec La Gantoise en Belgique. 🇧🇪



Le défenseur central des FAR quitte son club formateur après 5 ans au club. pic.twitter.com/NkjowQlpI9 — 𝔹𝕠𝕥𝕠𝕝𝕒ℕ𝕖𝕨𝕤 (@_Botola_News) July 14, 2025

Nu lijkt hij klaar voor een eerste avontuur in het buitenland. De verdediger heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 850.000 euro en lijkt daarmee een koopje voor De Buffalo's.

Vorig seizoen werd hij gaandeweg een sterkhouder voor Rabat en speelde hij over alle competities heen 29 wedstrijden, waarin hij meer dan 2000 speelminuten verzamelde. Essaouabi is ook jeugdinternational voor Marokko bij de U23.