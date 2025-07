Rashford trekt dan toch niét naar Barça: 'Grote hereniging met topcoach is in de maak'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar ligt de toekomst van Marcus Rashford? FC Barcelona meldde zich voor de banneling. Maar er lijkt eerder een grote hereniging in de maak.

We schreven eerder al dat FC Barcelona interesse toont in Marcus Rashford. Er zijn dan wel gesprekken geweest tussen alle partijen, maar een concreet voorstel is er vooralsnog niet gekomen.

Fenerbahçe SK speelt dan weer sneller op de bal. Meer zelfs: volgens Turkse media is de transfer van Rashford naar Istanboel zo goed als rond.

Donderdag reizen, vrijdag testen en zaterdag tekenen

Rashford vliegt donderdag naar Turkije om er vrijdag de medische proeven af te leggen. Zaterdag volgen de handtekening én meteen de voorstelling aan pers en publiek.

Het is José Mourinho die Rashford heeft overtuigd van de transfer. The Special One werkte bij Manchester United samen met de banneling.

Gevallen ster

Rashford werd lange tijd gezien als één van de sterren van Manchester United. Wangedrag zorgde er echter voor dat The Red Devils de banden definitief - hij werd vorig seizoen verhuurd aan Aston Villa - willen verbreken.