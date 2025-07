Spelersvakbond haalt keihard uit naar Infantino en WK voor Clubs: "Fictie!"

De eerste editie van het vernieuwde WK voor clubs zit erop, en FIFA-voorzitter Gianni Infantino sprak trots over het toernooi. Maar die euforie wordt allerminst gedeeld door de internationale spelersvakbond FIFPRO, die in een opvallend harde reactie het toernooi scherp veroordeelt.

Sergio Marchi, voorzitter van FIFPRO, spaarde zijn woorden niet. Volgens hem maskeerde het toernooi de echte realiteit van het moderne voetbal: overvolle kalenders, uitputting bij spelers en een groeiend gebrek aan bescherming. "Wat als een wereldwijde viering werd voorgesteld, was in feite een fictie gepromoot door FIFA, zonder enige vorm van dialoog met de spelers", aldus Marchi.

Hij vergelijkt het met het Romeinse rijk onder keizer Nero: “Brood en spelen voor het publiek, terwijl achter de schermen de problemen toenemen.” Marchi verwijst daarmee naar de strategie van de FIFA om via spektakel de aandacht af te leiden van structurele problemen in het topvoetbal.

Volgens FIFPRO houden voetbalbestuurders te weinig rekening met de fysieke en mentale belasting van spelers. Die trekken al langer aan de alarmbel over het stijgende aantal wedstrijden per seizoen, en voelen zich onvoldoende gehoord door de beleidsmakers.

Ook de omstandigheden van het toernooi zelf liggen onder vuur. Het WK voor clubs werd gehouden in de Verenigde Staten, waar in sommige steden onder extreme hitte werd gespeeld. Volgend jaar wacht daar opnieuw een zwaar toernooi, want dan is het land mede-organisator van het WK voor nationale teams.

FIFPRO dringt nu aan op meer overleg en structurele hervormingen in de speelkalender. De spelersvakbond wil dat de FIFA eerst zorgt voor betere bescherming van de atleten, vooraleer nog meer prestigeprojecten zoals een uitgebreid WK voor clubs worden opgezet.