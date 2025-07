'Club Brugge en Anderlecht streden om middenvelder met verleden bij Man United: keuze is gemaakt, deal is rond'

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht willen er zeker op het middenveld graag wel wat versterking bij, zeker als er nog spelers zouden vertrekken. En daarbij kwamen ze in elkaars vaarwater terecht deze zomer.

Beide teams zagen namelijk wel wat in Maxi Oyedele, een jonge verdedigende middenvelder van het Poolse Lech Poznan. Maar er waren wel heel wat kapers op de kust.

🚨🔵 RC Strasbourg have completed deal to sign Maxi Oyedele from Legia Warsaw, here we go!



€6m release clause activated by BlueCo side. Man United will get 40% of the fee.



Medical done today and contract until June 2030 set to be signed tonight. pic.twitter.com/re6mUvkJDz