Gent kreeg er maar een fractie van: 'Dit is de afkoopsom die Fenerbahçe voor Archie Brown heeft vastgelegd'

Archie Brown verruilde KAA Gent enkele dagen geleden voor Fenerbahçe SK. De Turkse topclub verwacht alvast veel van de 23-jarige flankverdediger.

Archie Brown leek op weg naar AC Milan, maar een telefoontje van de voorzitter van Fenerbahçe veranderde de plannen. De Engelsman stapte uiteindelijk op een privéjet met bestemming Istanboel.

Fener stortte acht miljoen euro op de bankrekening van De Buffalo's. Brown zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2028 bij de Turkse topclub. Er zit een optie op een bijkomende jaargang in de overeenkomst vervat.

Is Istanboel het eindstation voor Archie Brown?

Fenerbahçe verwacht overigens niet dat Istanboel het eindstation is voor Brown. Dat blijkt uit de aankoopclausule die in het contract is opgenomen.

Fabrizio Romano weet dat geïnteresseerde clubs de komende seizoenen 23 miljoen euro op tafel moeten leggen om Brown los te weken. Met andere woorden: het drievoudige van de som die Fenerbahçe zelf heeft betaald.

Aan interesse geen gebrek

Aan interesse was er de voorbije weken dan ook geen gebrek. Clubs uit de grote competities trokken nadrukkelijk aan de mouw van de flankverdediger. Fenerbahçe trok uiteindelijk het hardst.