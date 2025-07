Achtergrond bij transfer van Moris: 'Héél moeizame contractonderhandelingen en dan plots... Saoedische oliedollars'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anthony Moris verlaat Union SG voor een avontuur in Saoedi-Arabië. Achtergrond bij het vertrek van de aanvoerder uit het Dudenpark.

Behoudens een verrassing gaat Anthony Moris eerstdaags zijn krabbel zetten onder een tweejarig contract bij Al Khaleej FC. De 35-jarige Luxemburger gaat in de Verenigde Arabische Emiraten zijn loon vertienvoudigen.

Al was het helemaal niet de bedoeling van Moris om te vertrekken uit Vorst. Meer zelfs: de aanvoerder had intern zijn intentie aangegeven om een nieuw contract te tekenen én zijn carrière te beëindigden in het Dudenpark.

Géén akkoord met Union SG

La Dernière Heure weet dat Union en Moris geen akkoord vonden over zo'n nieuwe overeenkomst. De doelman wou in de herfst van zijn carrière voor minstens twee seizoenen tekenen. Les Unionistes gingen daar niét in mee.

De huidige overeenkomst van Moris loopt op het einde van dit seizoen af. Met andere woorden: er moest iets gebeuren om duidelijkheid te verschaffen.

Saoedische interesse op een ideaal moment

De interesse van Al Khaleej komt dus op een ideaal moment. Voor Union komt er geen pijnlijk afscheid van een kampioenenmaker, terwijl Moris binnen twee jaar enkele miljoenen euro's rijker zal zijn.