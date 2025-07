'Contract ligt klaar: RSC Anderlecht pakt uit met miljoenentransfer van ex-speler Chelsea en Porto'

RSC Anderlecht is volop bezig met versterkingen te zoeken met oog op het nieuwe seizoen. Daarin wil het beter doen dan de vierde plek van afgelopen seizoen. Een oude piste wordt daarbij nieuw leven ingeblazen.

Anderlecht zou zijn oog hebben laten vallen op Malang Sarr van Lens. Dat is niet nieuw, want ook in januari 2024 hadden ze hem al eens op de radar staan toen hij nog bij Chelsea speelde.

De 26-jarige Fransman vertrok toen transfervrij naar Frankrijk, waar hij een degelijk seizoen achter de rug heeft. Vijf jaar geleden werd zijn marktwaarde nog op 18 miljoen euro geschat, nu is dat nog vijf miljoen euro.

Wie is Malang Sarr?

Toch is het wel weer een beetje meer dan de vier miljoen euro van anderhalf jaar geleden. Volgens Sacha Tavolieri zou Anderlecht hem nu willen weghalen bij Lens.

🚨🟣🇸🇳EXCLUSIVE: Le RSC Anderlecht veut signer Malang Sarr!



🟡🔴💰 Accord trouvé avec le #RCLens pour un transfert définitif.



🤔 Le #RSCA est en attente de l’accord du Sénégalais.



✍🏼 Un contrat de 2 ans + 1 an d’option l’attend. #mercato #JPL pic.twitter.com/t5qExCp8a5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 15, 2025

Met vijftien basisplaatsen in de Ligue 1 was Sarr een belangrijke pion in de achtste plaats van Lens afgelopen seizoen. Hij ligt er nog een jaar onder contract, al is er een optie tot juni 2027 vervat in dat contract.

De Franse club moet hem dus niet per se verkopen, maar paars-wit ziet dus wel nog steeds wat in hem. Hij zou een contract voor twee seizoenen met optie op een derde jaargang kunnen tekenen bij Anderlecht.