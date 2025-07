Transfernieuws en Transfergeruchten 15/07: El Ouahdi - Onyedika

Anderlecht zet in op de toekomst door te mikken op jonge talenten voor hun U23-team. Een Ghanese speler staat op het punt om zich bij de club aan te sluiten.

'Club Brugge mogelijk nog eens naar Italië voor onderhandelingen: ook Juventus wil sterkhouder, maar niet Jashari'

Raphael Onyedika van Club Brugge is stevig in beeld bij Juventus. De Italiaanse topclub ziet in de Nigeriaanse middenvelder de ideale vervanger voor Douglas Luiz, die na een tegenvallend seizoen alweer mag vertrekken uit Turijn. Juve zou al concrete stappen hebben gezet richting een transfer.

Schot in de zaak? Twee Europese subtoppers komen bij Genk aankloppen, maar zullen geld op tafel moeten leggen

Zakaria El Ouahdi heeft de aandacht getrokken van Wolfsburg en Rennes. De 22-jarige verdediger zou Genk kunnen verlaten bij een goed bod.