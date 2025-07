Anderlecht-flop die ze met moeite kwijt geraakten staat nu in de belangstelling van heel wat clubs

Amadou Diawara heeft vorige winter RSC Anderlecht verlaten en is naar Spanje vertrokken. In de Liga2 heeft hij een herstart gemaakt en nu zijn meerdere clubs in hem geïnteresseerd.

Amadou Diawara kwam bij Anderlecht aan met hoge verwachtingen: de Malinese middenvelder was al eerder voor enorme bedragen overgeheveld naar de Serie A (eerst voor 14,5 miljoen euro en later voor 21 miljoen euro) en werd beschouwd als een behoorlijke aanwinst voor Sporting.

Maar de Diawara die in Brussel aankwam, was niet meer dezelfde speler die drie jaar eerder bij Rome had getekend. Hij slaagde er nooit in om zich te vestigen in het Anderlechtse middenveld, waar hij slechts 47 wedstrijden speelde in alle competities zonder echte hoogtepunten.

Gaat Amadou Diawara in Spanje blijven?

Zijn laatste seizoen in het paars-wit zal Diawara volledig buiten de A-kern doorbrengen. De Malinees maakte pas begin 2025 zijn terugkeer... bij de U23 in de Challenger Pro League. Daar speelde hij vier wedstrijden op een behoorlijk niveau voordat hij deze winter werd vrijgelaten en naar Eldense in de Spaanse tweede divisie vertrok.

Een goede vangst voor de club uit de regio Valencia. Diawara speelde 12 wedstrijden en scoorde 2 doelpunten, en vestigde zich als een belangrijke basisspeler. Nu hij vrij is, heeft hij de interesse gewekt van meerdere clubs op datzelfde niveau, meldt Africa Foot.

Zo staat Amadou Diawara op het lijstje van CD Leganes, die een belangrijke rol wil spelen en terug wil keren naar de Liga. De club heeft verschillende stappen ondernomen om de voormalige speler van Anderlecht te overtuigen. Maar ook Girona is geïnteresseerd in de Liga. De speler zelf zou een terugkeer naar Italië verkiezen, maar neemt de tijd om de juiste keuze te maken...