'Club Brugge mogelijk nog eens naar Italië voor onderhandelingen: ook Juventus wil sterkhouder, maar niet Jashari'

Raphael Onyedika van Club Brugge is stevig in beeld bij Juventus. De Italiaanse topclub ziet in de Nigeriaanse middenvelder de ideale vervanger voor Douglas Luiz, die na een tegenvallend seizoen alweer mag vertrekken uit Turijn. Juve zou al concrete stappen hebben gezet richting een transfer.

Onyedika, 24 jaar, is sinds zijn komst drie jaar geleden uitgegroeid tot een onmisbare schakel bij Club Brugge. Zijn sterke fysieke présence, balrecuperatie en positiegevoel maken hem tot een aantrekkelijke optie voor meerdere Europese clubs. AC Milan en Atalanta volgen hem al langer, maar Juventus lijkt het initiatief te nemen. Juventus stuurde recent nog scouts naar België om Onyedika aan het werk te zien. Daarnaast zouden bestaande contacten met makelaarskantoor CAA Stellar – dat ook Arkadiusz Milik en nieuwkomer Pierre Kalulu begeleidt – een deal vergemakkelijken. De Oude Dame wil snel schakelen nu de interesse in de Nigeriaan toeneemt. Dat Club Brugge openstaat voor een vertrek, helpt Juventus in hun plannen. Onyedika heeft nog slechts één jaar contract in Jan Breydel, en de kans op een verlenging lijkt klein. In de Italiaanse media wordt zelfs gezegd dat er 35 miljoen zou nodig zijn om hem weg te halen, maar Club mikte eerder op meer dan 20 miljoen. Dat bedrag lijkt Juventus bereid te investeren, zeker nu ze Douglas Luiz van de hand willen doen. De Braziliaan kon zijn prijskaartje van 60 miljoen dollar nooit waarmaken en kwam nauwelijks aan spelen toe. Juventus hoopt hem voor ongeveer 40 miljoen dollar te verkopen en zo ruimte te maken voor Onyedika. Met een vertrek van Luiz en een toenemende financiële druk, wil Juventus gericht investeren in spelers met groeipotentieel. Onyedika past perfect in dat profiel: jong, fysiek sterk en klaar voor een volgende stap. De komende weken worden cruciaal in het dossier, al lijkt Brugge zich stilaan te verzoenen met een zomerse exit.