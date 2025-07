Ex-jeugdproduct Club Brugge en Anderlecht op weg naar Duitsland, Juventus wil hem verkopen

De 21-jarige Belgische vleugelspeler Samuel Mbangula staat op het punt Juventus te verlaten, en er is geen gebrek aan interesse. Nadat een transfer naar Nottingham Forest op het laatste moment afketste, zijn nu Werder Bremen en Bologna concreet in de markt voor de jonge Brusselaar.

Mbangula was vorig seizoen een van de verrassingen bij Juventus. Onder Thiago Motta begon hij sterk en kreeg hij zelfs een basisplaats in de openingsweken van het seizoen. Hij liet zich meteen opmerken met een knappe solo en het eerste doelpunt van het seizoen in de 3-0 zege tegen Como.

Toch kende Mbangula ook mindere periodes. Toen Motta vertrok en Igor Tudor het roer overnam, viel hij uit de gratie. De Kroatische coach zag in Mbangula geen ideale pion voor zijn 3-4-2-1-systeem, waardoor de Belg amper nog aan spelen toekwam.

De clubleiding van Juventus besloot daarom uit te kijken naar een oplossing. Een transfer naar Nottingham Forest leek in kannen en kruiken, maar ketste op het nippertje af. Mbangula's ploegmaat Timothy Weah stond ook op het verlanglijstje van Forest, maar vertrekt nu wellicht naar Olympique Marseille.

Werder Bremen heeft zijn interesse in Mbangula intussen hernieuwd. Volgens Gianluca Di Marzio zijn de onderhandelingen opnieuw opgestart en hopen de Duitsers snel tot een akkoord te komen. Mbangula zou er opnieuw op vaste speelminuten kunnen rekenen.

Ook Bologna houdt hem nauwlettend in de gaten. Als Dan Ndoye deze zomer naar Napoli vertrekt, wil de Serie A-club snel toeslaan. Mbangula, opgeleid bij Club Brugge en Anderlecht voor hij in 2020 naar Juventus trok, lijkt dus verzekerd van een nieuwe uitdaging in de Bundesliga of Serie A.