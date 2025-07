Geen competitiestart op tv... En nu? Abonnement nemen op DAZN? En wat met je huidig tv-abonnement?

Het is nu officieel: de start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League zal niet op televisie te zien zijn. DAZN, de nieuwe rechtenhouder van het Belgische profvoetbal, heeft de onderhandelingen met telecomoperatoren zoals Telenet, Proximus, Orange en VOO stopgezet.

Daardoor zijn de eerste speeldagen enkel te volgen via de app van DAZN. Wie de Supercup deze zondag of de competitiestart op 25 juli – met de topper tussen Antwerp en landskampioen Union – wil volgen, zal zich dus moeten registreren op het platform van DAZN.

De app is beschikbaar op smartphones, tablets, smart-tv’s en via streamingapparaten zoals Chromecast of Apple TV. Op gewone televisiekanalen is Belgisch voetbal voorlopig niet te vinden.

Om toch kijkers te overtuigen, biedt DAZN een tijdelijke korting aan. Wie zich registreert vóór 31 augustus, krijgt een verlaagd tarief voor een jaarabonnement. Of de matchen helemaal gratis te zien zullen zijn, zoals dat bij de Supercup het geval is, valt te betwijfelen. Reken er dus op dat een abonnement nodig zal zijn.

Huidig abonnement opzeggen?

Toch is het voorlopig af te raden om bestaande sportpakketten bij je telecomoperator stop te zetten. Want ook al liggen de gesprekken met DAZN stil, er is geen sprake van een definitieve breuk. In 2020 kwam een akkoord ook pas nadat het seizoen al gestart was. Zolang de onderhandelingen niet formeel zijn opgegeven, is een doorbraak nog altijd mogelijk.

Telenet en Proximus temperen intussen de frustratie door de prijzen van hun sportpakketten tijdelijk te verlagen. Toch is het voor veel supporters een bittere pil: ze worden verplicht om een extra platform te gebruiken en daar ook voor te betalen, zonder garantie op blijvende exclusiviteit.

Voor wie dus geen seconde wil missen van het Belgische voetbal, is er momenteel maar één optie: de DAZN-app installeren, registreren en een abonnement nemen. Enkel zo ben je zeker dat je de openingsmatchen live kan volgen. Wie liever afwacht, zal moeten hopen op een last-minute akkoord met de tv-operatoren.