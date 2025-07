'Charleroi gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs voor volgens coach onmisbare spits'

Charleroi is helemaal in gang geschoten. Binnenkort moet het vol aan de bak in de Conference League en dus wil het zijn kern helemaal klaarkrijgen. Een nieuwe aanvaller staat alvast op het verlanglijstje.

Bij Sporting Charleroi mogen er nog wel wat vertrekkers verwacht worden, terwijl er met Zorgane en Heymans al twee belangrijke spelers uit de centrale as vertrokken.

Het is nog afwachten of er geen buitenlandse topclubs komen shoppen om ook spits Stulic weg te kapen. Sowieso willen ze in de aanvallende linie nog wel wat versterking in huis halen bij de Carolo's.

Is Berkane haalbaar voor Charleroi?

En dus hebben ze nu een nieuwe spits op het oog. De 22-jarige Redouane Berkane zou volgens Algerijnse media wel eens zijn team JS Kabylie kunnen inruilen voor Sporting Charleroi.

UN NOUVEL ATTAQUANT À CHARLEROI ?



▪️ Selon @Paradoutalents, Charleroi a transmis une offre à la JS Kabylie pour s'attacher les services du très prometteur Redouane Berkane 🇩🇿, attaquant algérien de 21 ans.



D'après une autre source (@titu_footy), il serait même en passe de…

Met Makhachkala is er een Russische kaper op de kust, terwijl de Duitse coach van Kabylie Josef Zinnbauer zeer duidelijk is: voor hem mag Berkane niet vertrekken, omdat hij van primordiaal belang is voor de club.

Het lijkt dus geen makkelijke zaak te worden voor Charleroi om hem in te lijven, maar hij zou wel een van de prioriteiten zijn op het lijstje van Mehdi Bayat. Ondertussen komt de competitie steeds dichterbij ...