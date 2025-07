'Anderlecht wil Angulo voorlopig niet lossen en daar heeft Renard een héél duidelijke reden voor'

Nilson Angulo is grof wild op de transfermarkt. Vooral in Spanje is de flankaanvaller gegeerd. Maar RSC Anderlecht doet niet aan soldenverkoop. En daar heeft de Belgische recordkampioen een héél goede reden voor.

Sevilla FC en Villarreal CF zijn concreet in de markt voor Nilson Angulo. Afhankelijk van de bron liepen er op Neerpede al aanbiedingen binnen tussen drie en vijf miljoen euro. Olivier Renard wil echter nog niet schakelen. Is dat verrassend? Enigszins wel. Angulo speelt al sinds 2022 bij Anderlecht, maar de echte doorbraak is er nog steeds niet gekomen. Minstens zes miljoen euro Toch houdt Anderlecht vast aan een hoge vraagprijs - volgens onze informatie is er zes miljoen euro nodig om Renard te overtuigen - voor Angulo. En daar heeft paars-wit een reden voor. LDU Quito heeft volgens de Ecuadoriaanse media recht op een derde van de doorverkoopwaarde van Angulo. Die clausule bedong de voormalige werkgever van de zesvoudig Ecuadoriaans international bij de onderhandelingen van enkele jaren geleden. Anderlecht wil ook iets verdienen Anderlecht betaalde destijds twee miljoen euro voor Angulo. Indien er deze keer zes miljoen euro met een transfer gemoeid is houdt paars-wit dus maar twee miljoen euro over. En als je weet dat ieder miljoen in de hoofdstad tegenwoordig van enorme waarde is…