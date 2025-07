In kannen en kruiken: Manchester City breekt alle records met nieuwe deal van meer dan één miljard(!) euro

Manchester City heeft de voorbije jaren al heel wat geld uitgegeven aan transfers en salarissen, maar aan inkomende zijde komt er soms ook heel wat geld op de bankrekening terecht.

Dat is nu niet anders met de nieuwe deal die gesloten is met Puma. Het kledingmerk is al sinds 2019 partner van Manchester City en zal dat nu tot minstens 2035 blijven, zo maakt de club bekend.

IF IT'S MAN CITY, IT'S PUMA 🩵



We have extended our partnership with @pumafootball, which began in 2019. This collaboration has delivered breakthrough innovation, cultural moments & commercial success, both on and off the pitch.



This is a partnership built on shared values 🤝