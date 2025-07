Besnik Hasi houdt grote kuis: drie ervaren spelers moeten zich bij de RSCA Futures melden

RSC Anderlecht is volop bezig met het herschikken van zijn spelerskern, en dat betekent dat ook recent aangetrokken spelers niet zeker zijn van hun plaats. Thomas Foket, die nog maar een jaar geleden overkwam van Stade Reims, moet alweer vertrekken.

De club wil van zijn loon af en heeft hem teruggezet naar de RSCA Futures. De 30-jarige Rode Duivel kon zich het voorbije seizoen nooit echt doorzetten op de rechterflank en viel in de pikorde steeds verder terug. Een teenblessure tijdens de voorbereiding hielp zijn situatie niet vooruit, maar de beslissing van de club staat los van zijn fysieke toestand. Foket past simpelweg niet meer in de plannen van coach Besnik Hasi.

Vroninks staat aan de deur te kloppen

Bij Anderlecht willen ze nu resoluut de kaart van de jeugd trekken. Op de rechtsachter zijn er alternatieven genoeg met onder meer Killian Sardella, die na zijn blessure een transfer deze zomer waarschijnlijk mag vergeten. Daarnaast maken ook jongeren Ali Maamar en Basil Vroninks indruk. Hasi gelooft in hun potentieel.

Ook op het middenveld wordt er flink doorgeselecteerd. Majeed Ashimeru is eveneens teruggezet naar de Futures. De Ghanese middenvelder kreeg al groen licht om te vertrekken, en er is een akkoord met het Turkse Alanyaspor, al houdt Ashimeru zelf liever de boot af. Hij mikt op een transfer naar Duitsland of Zwitserland.

Middenvelders te veel

Ashimeru zit al vier jaar bij paars-wit, maar door aanhoudende blessures kwam hij nooit volledig tot zijn recht. Dat zijn contract vorig jaar toch nog werd verlengd, lijkt nu vooral een financiële ballast geworden. Anderlecht wil af van zijn loon en zoekt een oplossing.

Een andere naam die in hetzelfde lijstje beland is: Alexis Flips. De middenvelder is nog herstellende van een voetblessure, maar mag zich, eenmaal fit, ook bij de Futures melden. Zijn toekomst bij de club lijkt uitgespeeld.

Met de komst van nieuwe spelers als Llansana, Sabila en Hatenboer heeft Anderlecht op het middenveld voldoende opties. Hasi wil bouwen aan een kern met minder profielen, maar wel meer inzetbare jongens op meerdere posities. Flips en Ashimeru lijken overbodig geworden.

Loonlast verlagen

Anderlecht wil niet alleen sportief vernieuwen, maar ook financieel orde op zaken stellen. Spelers met een hoog loon, maar weinig sportieve impact, worden naar de uitgang geleid. Zelfs als ze, zoals Foket, pas vorig jaar arriveerden. Ook Ludwig Augustinsson mag trouwens vertrekken.

De inzet op jong talent is geen holle frase meer. De jeugdopleiding levert constant nieuwe profielen, en onder Hasi lijken die ook kansen te krijgen. Jongens als Maamar, Vroninks, De Cat, Tajaouart, Onia Seke... maken daar momenteel deel van uit.

Voor spelers als Foket en Ashimeru zit het verhaal bij Anderlecht er dus op. Hun rol wordt overgenomen door jongeren die wél toekomstperspectief bieden. Anderlecht wil slanker en moderner verder, met minder ballast en meer talent van eigen bodem.