📷 Veelzeggende kledijkeuze: Ruben Van Gucht komt met wel héél stevige boodschap naar zijn haters

Een van de figuren waar de voorbije jaren het meest is over geschreven en gezegd in de Belgische sportjournalistiek is Ruben Van Gucht. Iedereen heeft de mond vol van de handel en wandel van de commentator, maar zelf heeft hij daar ook een duidelijke mening over.

Als er één man is die al veel stof heeft doen opwaaien, dan is het wel Ruben Van Gucht. Ook deze zomer gaat het weer langs alle kanten over hem. En wat denkt hij daar zelf allemaal van?

Een tijdje geleden was er opnieuw kritiek gekomen na een interview van hem met NINA: "Al verschillende jaren heb ik weinig vakantie kunnen nemen. Niet dat ik me overwerkt voel, maar ik wil deze zomer voldoende lang in Kroatië zijn, om mijn zoontje te zien", klonk het toen.

Wat denkt Ruben Van Gucht er zelf allemaal van?

Waarop er een stroom van kritiek kwam van mensen die het niet normaal vinden dat een vader er niet gewoon altijd is voor zijn kind. Een zoveelste keer dat Van Gucht een en ander over zich heen kreeg.

Dat was ook het geval vorig jaar, toen er in Berlijn plots benen verschenen op het bed achter Ruben Van Gucht, terwijl vrouwlief Vlasic in Kroatië was. De commentator legde achteraf de hele situatie uit in Het Huis, maar kreeg ook toen de wind van voren van sommige mensen.

Zelf lijkt het Van Gucht allemaal maar weinig te boeien. Dit weekend was hij op het Fantasia Festival in Hamme en daar kwam hij met een opvallend T-shirt naar buiten. "Je crois que je m’en bats les couilles", stond er te lezen.

Vrij vertaald: "Het kan me geen kloten schelen." Een duidelijk statement naar de haters. Van Gucht kreeg van zijn fans heel wat bijval bij het bericht. "Groot gelijk", klonk het meermaals.